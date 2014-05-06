Верховна Рада ухвалила закон про часткову мобілізацію

Про це повідомляє сайт парламенту.

Законом затверджено указ від 6 травня № 454 "Про часткову мобілізацію".

Згідно з указом, часткова мобілізація проводиться на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та Києва.

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Мобілізація проводиться впродовж 45 діб з дня набрання чинності указом.

Призов військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, і поставка транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, інших військових формувань здійснюватиметься в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

Місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності мають організувати і забезпечити в установленому порядку: своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг ЗСУ, Національній гвардії, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Кабінет міністрів має забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням часткової мобілізації.

Указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою.

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У пояснювальній записці до закону йдеться, що необхідність прийняття рішення про часткову мобілізацію зумовлена різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки у південних і східних регіонах держави внаслідок подальшого втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в державі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 травня, після закритого засідання ВР лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок повідомив, що в Україні продовжена мобілізація, а ті, хто прослужили 45 днів, будуть демобілізовані.