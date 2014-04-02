РНБО: 85% від плану часткової мобілізації в Україні виконано

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Андрій Парубій повідомив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

За його словами, відповідно до оперативних даних, Росія не відводить свої війська від кордонів України, а лише здійснює їхню ротацію.

Крім того, дуже часто російські військові демонструють свою присутність, або вчиняють дії з елементами залякування чи провокацій.Читайте такожСитуація у ЗСУ стабілізувалася і військові готові до оборони - екс-начальник Генштабу

Парубій наголосив, що таким чином «можна констатувати, що їхні (російські) війська перебувають в стані бойової готовності. І те, що говорить Путін, не відповідає дійсності».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня в.о. президента України Олександр Турчинов підписав указ про часткову мобілізацію. Згідно з документом, часткова мобілізація оголошена "у зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної ситуації, втручанням РФ у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в АРК та місті Севастополі й відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України. Мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набуття чинності цього указу. Цього ж дня парламент прийняв закон про затвердження Указу в.о. президента України "Про часткову мобілізацію" (№ 4466) і він набув чинності.

31 березня російський президент Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про часткове відведення російських військ зі східного кордону України.