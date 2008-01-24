Бойко заявляє, що Україна наривається на політичний скандал

Народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК Юрій БОЙКО заявляє, що бездоговірний відбір газу приведе до політичного скандалу.

Про це Ю.БОЙКО сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

«З першого січня цього року почався бездоговірний відбір газу з газопроводів, і це дійсно буде політичний скандал для нашої країни, і я вважаю, що Президент вчасно розглядає це питання на засіданні РНБО», - повідомив Ю.БОЙКО.

Відповідаючи на запитання щодо фінансового стану НАК «Нафтогаз України» і перспектив її розвитку, Ю.БОЙКО зазначив, «що якщо бюджет на 2008 рік і, відповідно, фінансовий план "Нафтогазу" не буде змінений в частині його фінансової самодостатності і не буде припинений несанкціонований відбір газу з газопроводів, то дійсно у компанії будуть фінансові проблеми».

При цьому Ю.БОЙКО нагадав, що під час відходу від справ уряд Віктора ЯНУКОВИЧА передав управління компанією "Нафтогаз України" з прибутком в 1,5 млрд. грн., і це підтверджено відповідними бухгалтерськими документами.