Новинки від ЦВК дозволять великій кількості українців за кордоном проголосувати на виборах - ЗМІ

На закордонних виборчих дільницях повним ходом триває підготовка до голосування 25-го травня. Завдяки електронній реєстрації виборців кількість тих, хто обиратиме Президента України поза межами Батьківщини, буде вищою, аніж на всіх попередніх голосуваннях. Мало того, тепер право голосувати не залежить від статусу перебування, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30, передає ТСН.ua.

Читайте такожЦВК зареєструвала вже 543 міжнародних спостерігача на президентських виборах

Посольство та консульство України в Італії у ці дні перейшло на посилений режим роботи. Дипломати шукають можливості, аби якогомога більше українців змогли проголосувати. Хоча виборчих дільниць на всю країну лише три: у Римі, Мілані та Неаполі.

На цих виборах ЦВК додало новведення, аби проголосувати могло якомога більше українців за кордоном. Це - електронна реєстрація виборця та право на голос за будь-якого статусу перебування в країні - легального чи нелегального.

Читайте такожКанівець: ЦВК поставила кандидатів в президенти в нерівні умови

У італійському журналістському колі на українську ситуацію дивляться критично. Николо Локателлі з видання "Лімес" вважає, що потенційний зрив президентських виборів може посилити кризу та ускладнити подальшу боротьбу з агресором.