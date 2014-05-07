На Донеччині визволили трьох українських військових.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

"6 травня близько 16.00 до розташування Добропольського об’єднаного районного військового комісаріату увірвалися майже 10 бойовиків із вогнепальною зброєю. Особи в масках захопили трьох неозброєних військовослужбовців, в тому числі двох старших офіцерів Збройних Сил України", - зазначають у відомстві.

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У повідомленні також сказано, що нападники назвалися вояками армії так званої “Донецької народної республіки” й перевезли заручників до будівлі Донецької ОДА, яку утримують бойовики.

"У результаті тривалих перемовин за участю начальника Донецького військового гарнізону полковника Сергія Камеша, сьогодні, 7 травня, вночі трьох військовослужбовців вдалося звільнити з полону", - підкреслюють у Міноборони.