Ми всі разом сумуємо через трагедію в Одесі - Коломойський

"Сталася трагедія, і повірте, ми всі разом сумуємо через цю трагедію, загинули громадяни України, і не важливо, з якою вони були боку, це все були українці, і незрозуміло, заради яких ідей або цілей це сталося", - зазначив Коломойський.

Читайте такожВ Одесі у зв'язку з подіями 2 травня створюється громадська рада при ОДА - ПалицяЯк повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєні вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі 2 травня в лікарні звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 осіб.

В СБУ повідомили, що зіткнення та заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.