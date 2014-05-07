В Маріуполь увійшли українські танки

Колону з 10 танків вранці також бачили в районі іллічівської аглофабрики - вона рухалася в Маріуполь. Вранці танки і БТР бачили біля блокпосту з боку селища Агробаза, повідомляє 0629.com.ua.

Також 8 одиниць військової техніки були помічені в селищі Сартана Іллічівського району. У редакцію надійшло безліч повідомлень від маріупольців, які бачили танки в різних районах міста. Зокрема, прямо зараз біля магазину «Сільпо» знаходяться близько 10 одиниць військової техніки, поруч знаходяться військові.Читайте такожМаріупольська міськрада звільнена, біля будівлі розбирають барикади

Два танки стоять біля автозаправки "Паралель" на перетині пр. Леніна та вул. Червонофлотської.