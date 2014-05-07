Терористи мінують адмінбудівлі у Слов'янську - МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Інформація про те, що вночі сепаратистські бойовики почали закладати вибухівку в адмінбудівлі Слов'янська поширюється серед місцевих жителів. МВС стало відомо, що велика кількість вибухової речовини завозиться саме в будівлі прокуратури, міськвиконкому, СБУ та міліції.

Зі слів місцевих жителів також стало відомо, що терористи обговорюють між собою те, що у випадку, якщо українські силовики почнуть штурм, споруди буде підірвано.

Як наголошується в повідомленні, в даному випадку, розігрується "абхазький сценарій", щоб у подальшому, за летальні наслідки, у вибухах звинуватити українську владу.