Королевська: У Краматорську закінчився хліб

Про це заявила Наталія Королевська під час прямого включення «Шустер LIVE» з Донецька.

«У Краматорську закінчився хліб. Там немає свого хлібокомбінату, а хліб не привозять. Люди купують борошно і печуть його самі. А в Слов'янську перестали платити пенсії, зачинені дитячі садки та школи. До мене звернулася низка громадських організацій з проханням про допомогу, тому що люди в Слов'янську, Краматорську залишилися один на один з проблемами! До них не приходять соціальні працівники, нікому принести поїсти, нікому допомогти з найелементарнішими потребами», - сказала вона.

Тому, зазначила Наталія Королевська, її командою було прийнято рішення самостійно надати допомогу людям. Зокрема, за підтримки Інституту соціального захисту громадян, інваліди-спинальники зі Слов'янського санаторію були відправлені додому. А кілька десятків простих жителів змогли безпечно виїхати з «гарячих точок».

Говорячи про настрої мешканців Донбасу, Наталія Королевська зазначила, що люди тут хочуть захисту, спокою та миру, проте не можуть повернутися до свого нормального життя, постійно перебувають під тиском. «У людей одна мрія - дайте нам мир і захистіть нас! Дайте нам спокій! Шахтарі щодня спускаються в шахти, і кожен день ризикують життям. І сьогодні ця тривога відчувається у всьому. Особливо, коли з боку Києва люди бачать тільки позицію сили, і не бачать ані бажання до діалогу, ані до компромісу», - наголосила вона.