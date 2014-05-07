У Хмельницькому невідомі підпалили офіс партії УДАР

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова виконавчого комітету Хмельницької обласної організації партії “УДАР” Василь Куйдан.

“Підпал здійснила несповна розуму людина. Адже поряд з нашим офісом розміщений газовий лічильник. Якби полум’я дійшло до нього, була би братська могила із сусідніх житлових будинків”, - зауважив він.

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У підпаленому приміщенні також знаходиться громадська приймальня народного депутата від «УДАРу» Олександра Корнійчука. Двері офісу, під якими було підірвано «коктейлі Молотова», згоріли майже повністю. Внаслідок підпалу пошкоджено приміщення офісу, меблі, оргтехніку та документи.

Як повідомила УНІАН прес-секретар міського відділу міліції Аліна Арнаут, за даним фактом до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство).