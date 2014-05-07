Сили АТО на Донбасі зміцнили чотирма БТРами

Про це повідомляє прес-служба МВС,

Так в повідомленні зазначається, що один із спецпідрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції, сьогодні отримав перші чотири БТР-4 з 40 запланованих бойових машин.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, з початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 14 українських військовослужбовців, ще 66 отримали поранення. Однак, у той час глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що за останні дні було знищено близько 30 важко озброєних сепаратистських бойовиків.