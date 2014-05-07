Очільник луганської міліції вийшов до сепаратистів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, переговорну групу з трьох сепаратистів і двох представників російських і луганських ЗМІ пропустили до будівлі обласної міліції.

За словами організатора пікету, голови так званої "народного ради Луганської області" Андрія Андрєєва, головна мета цього пікету - не допустити одеських подій.

"Не дозволити міліції зрадити свій народ. Міліція повинна стати на захист людей, а не вбивати нас", - заявив Андрєєв.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську близько 150 осіб пікетували будівлю Головного Управління МВС Луганської області. Люди з прапором Російської Федерації зібралися, за їх твердженням, на мирну акцію без зброї.