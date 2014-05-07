Очільник луганської міліції вийшов до сепаратистів
19:18, 07 травня 2014Політика
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Керівник Головного Управління МВС в Луганській області Анатолій Науменко почав переговори з представниками сепаратистських сил.
Анатолій Науменко / Фото: news.pn
Як повідомляє кореспондент УНІАН, переговорну групу з трьох сепаратистів і двох представників російських і луганських ЗМІ пропустили до будівлі обласної міліції.
За словами організатора пікету, голови так званої "народного ради Луганської області" Андрія Андрєєва, головна мета цього пікету - не допустити одеських подій.
"Не дозволити міліції зрадити свій народ. Міліція повинна стати на захист людей, а не вбивати нас", - заявив Андрєєв.
Як повідомляв УНІАН, у Луганську близько 150 осіб пікетували будівлю Головного Управління МВС Луганської області. Люди з прапором Російської Федерації зібралися, за їх твердженням, на мирну акцію без зброї.
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