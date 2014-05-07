Невідомі обстріляли прокуратуру в Сєвєродонецьку

Про це у своєму Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи "Інформаційний Спротив", близько 20.30 у м.Сєвєродонецьку було обстріляно будівлю прокуратури. Обстріл був демонстративно проведений невідомими громадянами, які почали представлятися "Правим сектором", - написав він.

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За даними Тимчука, провокатори представляють групу екстремістів з понад 100 осіб, які прибули сьогодні в місто. "Найближчим часом не виключаються більш масштабні провокації з їх участю", - зазначає він.

Портал "Восточный вариант" з посиланням на прес-службу Луганського обласного відділення Комітету виборців України заявляє, щосепаратисти захопили будівлю прокуратури.

"Захоплення пройшоло тихо. Приїхали люди з автоматами, зайшли в будівлю і попросили всіх вийти", - стверджують журналісти.

"Приблизно о 19 годині десяток людей у чорній формі з георгіївськими стрічками і автоматами штурмували офіс фірми, розташовану в районі магазину „Майстер" (вулиця Донецька). Власником якої є активіст Євромайдану Тарас Потока. Стріляли з автоматів в повітря. У міліції про ці випадки знають. Кажуть, що направили оперативно-слідчу групу", - додають у ЛОО КВУ.