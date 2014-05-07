"Міністра оборони" ДНР везуть для проведення слідчих дій - Аваков
"Міністра оборони Донецької народної республіки" Ігоря Какідзянова транзитом через Харків відправили «в сусіднє місто»
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи той факт, що затриманого сьогодні під Маріуполем чоловіка бачили в Харківському аеропорту в супроводі міліції.
Аваков повідомив, що Ігоря Какідзянова «транзитом через Харків відправлять в сусіднє місто» для проведення слідчих дій.
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Як повідомляв УНІАН, 7 травня, у Донецькій області сепаратисти обстріляли автобус з бійцями батальйону міліції спецпризначення "Азов", який рухався з Маріуполя в напрямку Бердянська. Поранено водія. Одного із тих, хто стріляв, вбито. Ще двох нападників затримано, зброю вилучено.
Серед затриманих – "міністр оборони", так званої «Донецької народної республіки", Ігор Какідзянов.