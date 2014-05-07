"Міністра оборони" ДНР везуть для проведення слідчих дій - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи той факт, що затриманого сьогодні під Маріуполем чоловіка бачили в Харківському аеропорту в супроводі міліції.

Аваков повідомив, що Ігоря Какідзянова «транзитом через Харків відправлять в сусіднє місто» для проведення слідчих дій.

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Як повідомляв УНІАН, 7 травня, у Донецькій області сепаратисти обстріляли автобус з бійцями батальйону міліції спецпризначення "Азов", який рухався з Маріуполя в напрямку Бердянська. Поранено водія. Одного із тих, хто стріляв, вбито. Ще двох нападників затримано, зброю вилучено.

Серед затриманих – "міністр оборони", так званої «Донецької народної республіки", Ігор Какідзянов.