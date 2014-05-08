На Луганщині директор школи, яка відмовилася проводити незаконний референдум, погрожують розправою - ЗМІ

Про це Обзору розповіла сама директор школи № 13 - Ольга Тимофіївна.

За її словами, 6 травня в Міськвно Антрацитівського міського виконкому, на якому висить прапор РФ, відбулися збори директорів всіх шкіл. На ньому присутніх зобов'язали провести референдуми у підпорядкованих навчальних закладах.

«Я сказала, що цей референдум незаконний, відповідної постанови немає. Тому на території своєї школи не дозволю його проводити. І з цього все почалося», - поділилася Ольга Тимофіївна.

Через деякий час їй передзвонили з міськвиконкому і сказали, що вже є відповідна постанова місцевого міськвиконкому про проведення референдуму в школах.Читайте такожДепартамент освіти Донецька не дозволив проводити референдум 11 травня в школах

«Але я сказала на це, що не підкорюся цьому рішенню, оскільки воно незаконне... Потім одному з вчителів нашої школи зателефонував селищний голова - Микола Дяченко - і сказав: „Беріть свого директора і швидко збивайте кабінки для голосування“. Я подзвонила в міський виконком Олександру Яневу, і сказала, що в школі не дозволю проводити референдум. В селищі є ДК, селищна рада - проводите там», - розповідає жінка.

Буквально через годину після цієї розмови в кабінет до неї прийшли два озброєних чоловіка в камуфляжі:

«Відкрили ногою двері. Вели себе по-хамськи, ображали, погрожували. „Що це в тебе за ганчірка?“, - показують на прапор України у мене на столі... Потім сказали, що зараз вони привезуть людей, які зі мною розправляться... Сіли в чорний BMW і поїхали».Читайте такожСБУ: російська сторона готує незаконний "референдум" про створення ДНР з явкою більше 90%

Після цього Ользі Тимофіївні було ще кілька телефонних дзвінків з погрозами:

«Спочатку зателефонував невідомий чоловік. Сказав: „Тварь, не забувай, що у тебе є сім'я, дім... Ти можеш все це втратити в одну хвилину“. Потім якась Валентина Іванівна, яка представилася - голова міської виборчої комісії, - теж порадила „не випендрюватися“: „Ти ж розумієш, що таке влада народу?“ і додала, що завтра учинять зі мною розправу».

Ольга Тимофіївна впевнена, що в місті є і інші директори, які проти проведення референдуму у своїх школах, але вони бояться репресій, які можуть настати в разі відмови.

Нагадаємо, що 11 травня сепаратисти планують проведення в Луганській області референдуму, на якому буде винесено одне питання: «чи Підтримуєте ви акт про державну самостійність Луганської Народній Республіці».