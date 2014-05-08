Міліція перевіряє будь-яку інформацію із соцмереж щодо підозрілих осіб навколо Києва - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції.

“Інформації в соціальних мережах дійсно достатньо. Половина цієї інформації - дезінформація, інша половина - це вигуки: "вовки, вовки!". Небезпека в тому, що коли дійсно прийдуть "вовки", ніхто не повірить. Ми змушені перевіряти всі сигнали, що з'являються в мережі, і належним чином реагувати. Тому, я не буду публічно реагувати на кожну репліку, але можу сказати, що наші служби займаються всім, що з'являється, в тому числі і в мережі. У нас в Києві достатньо сил, щоб реагувати на будь-яку провокацію. Але, разом з тим, ніякою силою не перебити громадянську волю, яка повинна бути у нас в цей день", - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, представники Майдану заявили, що навколо Києва зібралися тисячі людей, зокрема зі сходу України та з Росії, які готують провокації в столиці 9 травня.