Порошенко: Візит Путіна до анексованого Криму - брутальне порушення міжнародного права

Позафракційний народний депутат, кандидат в Президенти України Петро Порошенко вважає візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна в Севастополь 9 травня брутальним порушенням міжнародного права.

Про це він наголосив журналістам після зустрічі з Президентом Польщі Броніславом Коморовським у Варшаві, 9 травня, у п’ятницю.

«Коли президент іноземної держави приїжджає без дозволу і погодження з українським керівництвом на окуповану територію Криму – це брутальне порушення міжнародного права», - наголосив політик.

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«Ми вважаємо, що це не сприяє пошуку і стабілізації шляхів виходу з жорсткого конфлікту і окупації, в якій сьогодні знаходиться Крим», - підкреслив Порошенко.

За його словами, сьогодні на зустрічі з Президентом Польші було підтверджено, що Європейський Союз і США мають чітку позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

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Порошенко зазначив, що недотримання Женевських зобов’язань, взятих на себе російським керівництвом призведе до того, що «вже 12 травня ЄС і США можуть застосувати до Росії нову хвилю санкцій».

Сьогодні президент РФ Володимир Путін прибув до анексованого Росією Криму, де, як очікується, візьме участь у святкових заходах у Севастополі з нагоди 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 70-річчя звільнення міста від німецьких загарбників.