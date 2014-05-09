Путін прибув в окупований військами РФ Крим

Про це повідомляють "РИА-Новости", передає УНІАН.

Президент РФ Володимир Путін прибув в анексований Росією Крим, де, як очікується, візьме участь у святкових заходах у Севастополі з нагоди 69-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні та 70-річчя звільнення міста від німецько-фашистських загарбників.

Очікується, що Путін виступить на параді з вітальною промовою, а потім покладе разом з ветеранами вінки до пам'ятника захисникам Севастополя 1941-42 років на площі Нахімова. Після цього Путін відвідає Собор Святого Рівноапостольного князя Володимира у Севастополі, а ввечері - святковий концерт.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що присутність президента Росії Путіна на 9 травня в Криму буде розцінено Києвом як присутність іноземного президента на території України.