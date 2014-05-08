ЄС 12 травня може ввести нові санкції проти Росії

Країни ЄС прийняли попередню угоду про розширення законних критеріїв для введення санкцій проти компаній і окремих осіб з метою тиску на Росію.

Рішення, що вимагає формальної підтримки під час засідання міністрів закордонних справ у понеділок, 12 травня, дозволить ЄС ввести санкції проти російських компаній - чого він на відміну від США ще не робив, передає Reuters.

"У нас є політичне схвалення, і тепер воно має одержати формальну підтримку, - сказав один з дипломатів на умовах анонімності. - Нові санкції, швидше за все, будуть прийняті у понеділок".

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ЄС вже заморозив активи 48 громадян Росії і України та заборонив їм в'їзд до країн - членів Союзу.

Поки не зрозуміло, які будуть нові критерії і чи дозволять вони введення санкцій проти таких компаній-гігантів, як «Газпром» або «Роснефть».

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Попередні санкції вводилися проти осіб, які, на думку ЄС, несли пряму відповідальність за порушення територіальної цілісності України.

Проте низка європейських країн на чолі з Польщею і Великою Британією хочуть розширити визначення кола осіб і компаній, які можуть потрапити під санкції.

Решта країни блоку стверджує, що ЄС треба бути обережним з санкціями, щоб не завдати шкоди власній економіці.