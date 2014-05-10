Макаревич вважає, що трагедії в Одесі не могло не статися

Про це артист написав в новому блозі для ”Сноб.ру”.

Він не зміг пройти осторонь трагедії в Одесі: ”Цієї катастрофи не могло не бути. Ступінь брехні і ненависті з обох сторін досягли такої межі, що рушниця повинна була вистрілити. Не в Одесі, так де-небудь ще”.

Макаревич зауважив, що нічого б не писав, якби не міністр культури РФ Володимир Мединський, який підколов запитанням: ”Де ж після Одеси всі ці Макаревичі - Шевчуки- Акуніни? Чому не виходять на Марш миру?”.

”Вже виходили, пане міністре. І, до речі, заради того, щоб цієї катастрофи в Одесі не сталося. У нас за Марш миру в фашисти записують”, - зауважив у відповідь лідер групи ”Машина Времени”.

На думку музиканта, в Одесі ще довго шукатимуть винних - і кожен на користь своєї правди.

”А між тим загинули люди, і їм вже все одно, хто перший кинув сірника”, - додав він. Макаревич також зауважив, що все це відбувається саме через анексію Криму.

”Продовжую перебувати (з великим сумом) в переконанні, що якби не кримський прецедент - не було б сьогодні ні шаленої ворожнечі Києва та південного Сходу, ані маячних самопроголошених республік, не було б людських жертв і можливо, одеської трагедії”, - написав він.

”Я не кажу про те, що ми в один момент ізолювали себе від усього цивілізованого світу. Не кажу про горезвісні санкції, які ми відчуємо на собі завтра - на рівні життя нашої влади вони не позначаться, вони позначаться на житті громадян. Був би радий, якби мене хто-небудь аргументовано переконав. Але на жаль, чую тільки хамство і лайку”, - додав співак.

”Кричати про велич і ненавидіти весь світ простіше ніж будувати дороги, міста, піднімати промисловість і жити з цим світом в гармонії”, - підсумував музикант.