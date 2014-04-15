Макаревич: Війна - це коли здається, що, може, й минеться, а за хвилину вже пізно

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я нарешті сформулював для себе що таке війна. Це коли два (три, чотири) негідники не домовилися про свої справи, і 10 (20,30, 50, 100) тисяч закодованих дурників і 100 (200, 500, 1000) романтиків з ображеним почуттям Батьківщини йдуть вбивати один одного", - написав він.

Читайте такожМакаревича хочуть позбавити всіх звань за підтримку України"І ще - це коли нам здається, що може, й минеться, а за хвилину вже пізно", - додав співак.

Макаревич брав активну участь в російських антивоєнних і антифашистських мітингах проти агресії РФ в Україні.

Зокрема, він описував, як під час однієї з акцій російські націоналісти (учасники паралельного провладного "антифашистського" мітингу) обізвали Макаревича " жидом-запроданцем Бандері" за пацифік і жовто-блакитну стрічку.