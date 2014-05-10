Правоохоронці затримали терористів зі 100 тисячами заповнених для "референдуму" бюлетенів

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Загальна кількість бюлетенів перевищує 100 тисяч екземплярів. На всіх бюлетенях була проставлена позначка в графі «ДА» на підтримку незалежності так званої «Донецької народної республіки». У затриманих також вилучили автомати, пістолети та патрони.

10 травня голова «центральної виборчої комісії» так званої самопроголошеної «Донецької народної республіки» Роман Лягін заявив, що «референдум» у Донецькій області, запланований на 11 травня, у двох округах почався достроково у зв'язку із загостренням ситуації, зокрема в Маріуполі.