Правоохоронці затримали терористів зі 100 тисячами заповнених для "референдуму" бюлетенів

20:52, 10 травня 2014
Політика
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У суботу, 10 травня, під час проведення антитерористичної операції в околицях Слов’янська була затримана група озброєних терористів. Бойовики везли ящики з уже заповненими бюлетенями для голосування на так званому «референдумі» сепаратистів 11 травня.

REUTERS

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Загальна кількість бюлетенів перевищує 100 тисяч екземплярів. На всіх бюлетенях була проставлена позначка в графі «ДА» на підтримку незалежності так званої «Донецької народної республіки». У затриманих також вилучили автомати, пістолети та патрони.  

10 травня голова «центральної виборчої комісії» так званої самопроголошеної «Донецької народної республіки» Роман Лягін заявив, що «референдум» у Донецькій області, запланований на 11 травня, у двох округах почався достроково у зв'язку із загостренням ситуації, зокрема в Маріуполі.

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