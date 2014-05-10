Правоохоронці затримали терористів зі 100 тисячами заповнених для "референдуму" бюлетенів
20:52, 10 травня 2014Політика
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У суботу, 10 травня, під час проведення антитерористичної операції в околицях Слов’янська була затримана група озброєних терористів. Бойовики везли ящики з уже заповненими бюлетенями для голосування на так званому «референдумі» сепаратистів 11 травня.
У Слов'янську триває терор / REUTERS
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Загальна кількість бюлетенів перевищує 100 тисяч екземплярів. На всіх бюлетенях була проставлена позначка в графі «ДА» на підтримку незалежності так званої «Донецької народної республіки». У затриманих також вилучили автомати, пістолети та патрони.
10 травня голова «центральної виборчої комісії» так званої самопроголошеної «Донецької народної республіки» Роман Лягін заявив, що «референдум» у Донецькій області, запланований на 11 травня, у двох округах почався достроково у зв'язку із загостренням ситуації, зокрема в Маріуполі.
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