Альтернативи продовженню антитерористичної операції немає - Порошенко

Про це заявив кандидат на пост Президента України Петро Порошенко в ефірі каналу «1+1».

Порошенко зазначив, що має багато запитань до керівництва держави з приводу проведення АТО.

Читайте такожПорошенко: виборці жорстко і емоційно вимагають проведення дострокових парламентських виборів

Але наголосив, що «країна знаходиться в умовах війни і жорсткого протистояння на сході з застосуванням російських диверсійних підрозділів, з намаганнями дестабілізувати ситуацію та не дати провести вибори. В умовах, коли горить хата, не треба бити пожежних. Треба допомагати гасити полум’я і лише після цього з’ясовувати, хто винний».

П.Порошенко також констатував, що з березня боєздатність українських військових значно підвищилась, і це дозволяє розраховувати на успішне завершення АТО.