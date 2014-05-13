Кравчук: Бажано обрати президента вже в першому турі

Про це заявив перший Президент України Леонід Кравчук.

Нема сьогодні, на його думку, головнішого завдання, як забезпечити проведення президентських виборів і не дати можливості зовнішнім ворогам та п’ятій колоні зірвати їх.

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На думку Кравчука, першочерговими кроками нового глави держави мають стати переможне завершення антитерористичної операції, роззброєння проросійських банд, негайне ухвалення рішень з децентралізації влади та передача повноважень громадам, районам та областям, запровадження нової регіональної політики, підписання економічної частини Угоди про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

Головним стратегічним завданням майбутнього президента Кравчук вважає забезпечення повноправного членства України в Європейському Союзі.

«Було б добре, - зазначає перший Президент, - якби люди обрали Президента вже 25 травня, тобто у першому турі. Це аналогічна ситуація до початку 90-х рр. минулого століття, коли ми виборювали державну незалежність. Тоді також треба було обрати Президента, щоб консолідувати націю, стабілізувати ситуацію в країні та дати відсіч тим, хто піддавав сумніву право нашого народу на свободу. І люди це прекрасно зрозуміли. В 1991 р. Президента обрали за один тур. Сподіваюся, що так само буде і цього разу. Це стане найкращою відповіддю Путіну та його агентурі».