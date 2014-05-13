У Миколаєві дістали з-під завалів виявлену вночі жінку

Як повідомив УНІАН прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев, жінку госпіталізовано, її стан стабільний.

"Первинний діагноз - опіки обличчя і кистей рук", - повідомив Багрянцев.

За його словами, жінка була притомна, розмовляла, при первинному огляді переломів не виявили, проте говорити про її стан можна буде після обстеження.

Читайте такожЗМІ: з-під завалів будинку в Миколаєві витягли тілоЯк повідомляв УНІАН, 12 травня о 12.56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух у 4-під'їзному житловому десятиповерховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби відбулося руйнування несучих конструкцій із 8-го по 10-й поверхи третього й четвертого під'їздів, у яких проживають 213 осіб. Евакуйовано 73 жителів будинку. Врятовано 24 людини.

Місцевими органами влади організовано тимчасове розміщення евакуйованих жителів у готелі «Турист-Миколаїв» (всього підготовлено місць на 180 осіб). Зараз у готелі розміщено 81 людину.

Станом на 07.00 13 травня під час проведення аварійно-рятувальних робіт були виявлені тіла 3 загиблих і 5 постраждалих, повідомляють рятувальники.

У ході проведення робіт із розбирання завалу в нічний час на рівні 7-го поверху було виявлено постраждалу з ознаками життя, яка перебувала під уламками будівельного сміття.

Тривають роботи із розбирання завалу й вилучення тіл загиблих.

Слідство розглядає версію вибуху внаслідок спроби самогубства. Один з мешканців будинку перед вибухом почав розсилати своїм близьким прощальні повідомлення в інтернеті.