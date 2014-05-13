Слідство: будинок в Миколаєві міг вибухнути через самогубця

Про це сказав виконуючий обов'язки начальника слідчого управління УМВС України в Миколаївській області полковник міліції Олександр Савченко, повідомляють НикВести.

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Перед цим він почав розсилати своїм близьким прощальні повідомлення в інтернеті.

Савченко не назвав в якій квартирі, який поверх. При цьому пояснив, що цій людині за 30 років і є підстави вважати, що в цій квартирі була ще одна особа.

Міліція не виключає інші версії і продовжує їх відпрацьовувати.