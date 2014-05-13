Порошенко: я залежу лише від волі виборців

Про це політик повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

«Законопроект, який сьогодні зареєстрували у Верховній Раді - підписаний Сергієм Соболєвим від фракції "Батьківщина", Віталієм Кличком від фракції "УДАР", Анатолієм Гриценком та іншими - він зобов’язує розкривати кандидатів інформацію про виборчий фонд і звітувати перед виборцями. Це означає жити чесно, а працювати прозоро й відкрито. Якщо її ховають, то це означає одне - корупція. Тут немає сірого, є або чорне, або біле. Або ми боремося з корупцією, або є її учасниками», - наголосив Порошенко.

Читайте такожАльтернативи продовженню антитерористичної операції немає - ПорошенкоВін також закликав присутнього в студії Сергія Тігіпка приєднатися до ініціативи розкриття інформації про джерела формування виборчого фонду та статті видатків.

Крім того, Порошенко розповів про фінансування своєї виборчої кампанії. «Єдиним джерелом наповнення мого виборчого фонду є внесені в мою декларацію гроші, з яких сплачені всі податки. Ні в кого Петро Порошенко не взяв і не візьме жодної копійки. Я незалежний від усіх так званих олігархів, я залежу лише від волі виборців», - підкреслив він.

«Деякі кандидати, які в декларації мають двокімнатні квартири, де в коморі миша повісилася, легко витрачають кошти на чартерні авіарейси, на кортежі, сотнями тисяч доларів викидають щотижня на телевізійні програми. Але коли йдеться про те, щоб прозвітувати, звідки ці гроші, вони сором'язливо мовчать», - додав Порошенко.