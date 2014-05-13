Тарута сподівається повністю стабілізувати ситуацію в Маріуполі в найближчі 10 днів

Про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута в інтерв'ю журналістам.

Він відзначив, що за два дні роботи в Маріуполі вже організовано понад тисячу добровольців, і є пропозиції від кількох десятків тисяч жителів Маріуполя про те, щоб спільно з правоохоронними органами патрулювати місто.

Губернатор також відзначив, що жителі Маріуполя починають розчищати центр міста і вже сьогодні починають боротися з тими, хто ходить зі зброєю по місту.

«Ми вважаємо, що в Маріуполі нам в найближчі 10 днів ситуацію вдасться повністю стабілізувати, перш за все громадськість дуже сильно не задоволена тими провокаціями, які відбуваються в місті», - відзначив Тарута, наголосивши при цьому, що нинішня ситуація украй негативно позначається і на економіці Маріуполя.