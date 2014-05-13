В Міноборони стверджують, що у ЗСУ служать діти високопоставлених посадових осіб

15:55, 13 травня 2014
Політика
0 0

Міністр оборони Михайло Коваль заявляє, що до лав Збройних сил було мобілізовано діти українських високопоставлених посадових осіб.

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції.

Коваль не став називати їхніх прізвищ, щоб на них не почали полювання терористи, однак зазначив, що таких людей в армії на сьогодні є досить багато: “Діти серйозних високопосадовців знаходяться зараз в армії. Інколи я дізнаюсь про це випадково. Бачу прізвище, а це виявляється син того-то чи того-то. Ну молодці. Прізвищ називати не буду, щоб за ними не відкрили полювання. В більшості свої у нас 99% - порядні мужики”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter