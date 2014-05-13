Бійці спецпідрозділів МВС отримали нову форму німецького виробництва

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков передав бійцям спецпідрозділів МВС «Омега» і «Вега» нову форму німецького виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, військовослужбовці відзначають, що форма стала своєчасним і важливим подарунком, оскільки є продуманою у всіх відношеннях.

Крім того, бійці спецпідрозділів МВС висловили подяку за підтримку мешканцям Харківської області, а також підприємцям Ізюмського району області, які надають армії і МВС всебічну допомогу.