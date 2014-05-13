Бійці спецпідрозділів МВС отримали нову форму німецького виробництва
15:41, 13 травня 2014Кримінал
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков передав бійцям спецпідрозділів МВС «Омега» і «Вега» нову форму німецького виробництва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, військовослужбовці відзначають, що форма стала своєчасним і важливим подарунком, оскільки є продуманою у всіх відношеннях.
Крім того, бійці спецпідрозділів МВС висловили подяку за підтримку мешканцям Харківської області, а також підприємцям Ізюмського району області, які надають армії і МВС всебічну допомогу.
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