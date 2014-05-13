На Донеччині сепаратисти вимагали "перепідпорядкувати" прикордонників так званій ДНР

12 травня ввечері В Донецькій області відбувся мітинг поблизу пункту пропуску «Успенка». Участь у ньому взяли близько 30 місцевих жителів. Вони висували вимогу про "перепідпорядкування" прикордонників самопроголошеній "Донецькій народній республіці". Після проведення переговорів пікет завершився, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

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Також нагадаємо, що вчора на Луганщині в районі населеного пункту Астахово, що в Свердловському районі, обстріляли прикордонний наряд. Троє прикордонників здійснювали охорону державного кордону. Під час руху на автомобілі «Нива» їх обігнав і підрізав автомобіль «Газель» без номерних знаків. Невідомі особи в камуфляжі та масках відразу відкрили вогонь по прикордонниках. Тільки завдяки маневру водія вдалося уникнути загибелі всіх військовослужбовців.

Двоє прикордонників отримали поранення. Їх доставили в одну з районних лікарень області. Одного з них було прооперовано, у нього важке вогнепальне проникаюче поранення у черевну порожнину, поки що його стан залишається важким. Іншому військовослужбовцю операція запланована на сьогодні, у нього непроникаюче вогнепальне поранення м'яких тканин черевної порожнини та грудної клітини.