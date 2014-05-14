Самопроголошений «губернатор» Губарєв створює свою партію

Як пише "РИА Новости", про це йдеться в повідомленні, опублікованому на порталі "Новоросія".

"Від свого імені проголошую створення нової політичної партії "Новоросія", головний офіс якої буде знаходитися в Донецьку", - цитує портал слова Губарєва.

За його словами, в керівництво нової партії увійдуть люди, які в цей "складний час" "зарекомендували себе як справжні бійці і захисники своєї Вітчизни".

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"В недалекому майбутньому ми проведемо в Донецьку установчий з'їзд нашої партії, де ми оголосимо наш статут та ідеологію, виберемо своє керівництво і визначимо стратегію партійного розвитку", - уточнив Губарєв.