Самопроголошений «губернатор» Губарєв створює свою партію
02:01, 14 травня 2014Політика
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Обраний на мітингу так званий "народний губернатор Донецької області Павло Губарєв оголосив про створення політичної партії "Новоросія".
Самопроголошений «губернатор» Губарєв створює свою партію
Як пише "РИА Новости", про це йдеться в повідомленні, опублікованому на порталі "Новоросія".
"Від свого імені проголошую створення нової політичної партії "Новоросія", головний офіс якої буде знаходитися в Донецьку", - цитує портал слова Губарєва.
За його словами, в керівництво нової партії увійдуть люди, які в цей "складний час" "зарекомендували себе як справжні бійці і захисники своєї Вітчизни".
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"В недалекому майбутньому ми проведемо в Донецьку установчий з'їзд нашої партії, де ми оголосимо наш статут та ідеологію, виберемо своє керівництво і визначимо стратегію партійного розвитку", - уточнив Губарєв.
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