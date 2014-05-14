Майбутнє України не може визначатися під дулом пістолета – Держсекретар США

Про це заявив Державний секретар США Джон Керрі після зустрічі з Міністром закордонних справ Італії Федеріком Могеріні, повідомляє сайт Держдепу.

«25 травня, ми віримо, що буде можливість народу України зробити волевиявлення шляхом голосування. І майбутнє України ні в якому разі не може визначатися під дулом пістолета, ми всі разом виступаємо за незалежність та суверенність України», - заявив Керрі.

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«І ми відмовляємося вірити, що бюлетені, позначені Москві, чи то референдуми, зрежисовані звідти ж, можуть вирішувати майбутнє України», - додав Держсекретар.

Також Керрі повідомив: «Ми оплакуємо сьогодні жорстокість і безжальні вбивства. І сепаратисти, які наразі дуже зайняті поширенням страху і жорстокості в Донецьку та Луганську, дійсно потребують прийняти виклик і народу України».

«Голосування, справжнє голосування, відбудеться на виборах 25 травня», - наголосив Керрі.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Водночас в. о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що, за даними МВС, 11 травня у так званому “референдумі” в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - трохи більше 32%.

13 травня у бою під Краматорськом терористи влаштували засідку і вбили 7 військовослужбовців Збройних сил України. Близько 20 бійців контингенту антитерористичної операції були поранені.

Влада в Україні, а також лідери Заходу і США переконані, що Росія за допомогою провокацій на півдні і сході України намагається зірвати президентські вибори, заплановані на 25 травня.