Проти Росії введуть нові санкції, якщо вона саботуватиме вибори в Україні - Керрі

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Державний секретар США Джон Керрі на спільній прес-конференції у Вашингтоні з Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

”Як сказав Президент Обама, якщо російські елементи будуть далі саботувати і не давати Україні можливості провести вільні і справедливі вибори через 19 днів - 25-го травня, тоді ми будемо готові ввести додаткові санкції - США та ЄС разом”, - сказав Керрі після семигодинних переговорів з Ештон.

”Що може бути більш розумно, аніж дозволити цій країні в облозі провести вибори, які дадуть легітимність новій владі, щоб усі люди могли проголосувати. Це те, чого прагнуть люди. Як на мене, то це не так вже й складно для Росії зрозуміти, що вона має бути зацікавленою у цьому процесі. І ми поважаємо той факт, що Росія має довгі історичні зв`язки з Україною», - додав американський Держсекретар.