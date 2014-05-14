На Тернопільщині рецидивіст з Донецька підпалив дві церкви

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що житель Донецької області приїхав автостопом на Тернопільщину, щоб обкрадати місцеві церкви.

За словами зловмисника, підпалив він обидва храми на Зборівщині тому, що не знайшов там грошей. Окрім церков на Зборівщині, він планував обікрасти місцеві храми у Кременецькому районі. Проте, йому завадили правоохоронці.

Розслідуванням також встановлено, що затриманий ніде не працює та неодноразово вже судимий за вчинення крадіжок у церквах в 1999, 2001, 2007 роках.

Нагадаємо, прокуратура Зборівського району здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного пошкодження майна у двох церквах Зборівського району, за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України.