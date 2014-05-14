У Раді оголошено перерву
12:17, 14 травня 2014Політика
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У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 12:45.
Рада пішла на перерву
Перерву оголосив віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, який проводить сьогоднішнє засідання.
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