У Раді оголошено перерву

12:17, 14 травня 2014
Політика
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У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 12:45.

Рада пішла на перерву

Перерву оголосив віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, який проводить сьогоднішнє засідання.

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