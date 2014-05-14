"Регіонала" Колеснікова госпіталізовано - ЗМІ

Його однопартійці підтвердили цю інформацію, але точного діагнозу не називають, повідомляє "Главком".

"Ми кожен день спілкуємося, обговорюємо все, він на 100% бере участь у житті партії, поправляє здоров'я. З ним трапилося те ж, що може трапитися з будь-якою людиною, але зараз з ним все в порядку і все під контролем. Він дійсно дуже сильно перенервував. Все суспільство зараз знаходиться в стані нервового зриву, особливо ті люди, на яких лежить відповідальність", - сказав депутат від Партії регіонів Микола Левченко.

Разом з тим, видання повідомляє, що нардеп відповів на телефонний дзвінок, але коментувати свій стан відмовився.

Нагадаємо, в 2011 році Борис Колесніков переніс інфаркт.