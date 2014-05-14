Головний рятувальник Одещини розповів, як гинули люди в Будинку профспілок

Сьогодні, 14 травня, начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Володимир Боделан заявив, що майже всі люди, які загинули у Будинку профспілок, померли за лічені секунди, повідомляє ТСН.ua.

"Загоряння на перших двох поверхах сталося буквально за лічені секунди, після чого пішов якийсь гуркіт, і було видно, що після цього вмить згас вогонь. І в цю ж секунду на землі опинилися кілька людей, які випали з будівлі. Більшість з них були живі. А буквально через декілька десятків метрів вони падали без свідомості ", - написав у Фейсбуці Боделан.

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"Я впевнений, що 99,9% людей загинули в Будинку профспілок за лічені секунди, а не задихнувшись від диму або учаділи від вогню. Але для цього є судмедексперти. Ще до початку задимлення приміщень чадним газом я помітив, як з вікон будинків люди висовувалися зі спробою дихнути свіжим повітрям. Від чого їм було так важко дихати, я не можу відповісти, але те, що це точно був не дим від пожежі - впевнений на 100%", - додав він.

Також начальник облупрвавління відомства зазначив, що міліція тривалий час не втручалася в події на Куликовому полі.

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"Я спробував знайти міліцію для організації безпечної роботи рятувальників, бо біля центрального входу починалося загоряння. Як тільки помітив, що в хол будівлі закинули на палицях декілька палаючих покришок, сам дав команду на виїзд наших підрозділів. Це було о 19:58", - заявив рятувальник.

"Багатотисячний натовп не давав можливості для проїзду пожежній машині досить довгий час. Найстрашніше в цій ситуації те, що пожежники не могли приступити до ліквідації пожежі через стрілянину і опір нападників", - додав Боделан.

Нагадаємо, у масових заворушеннях та пожежі в Будинку профспілок у центрі Одеси 2 травня загинули 47 людей, більше 200 отримали поранення.