Стан розстріляної бойовиками дитини стабільний - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На наше прохання начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай вийшла на зв'язок з медиками. Лікарі повідомили, що стан дівчини залишається важким, але стабільним", - написав він.

Нагадаємо, вночі 9 травня на трасі Ростов-Харків у районі с.Ново-Боровиці, в 15 км від КПП "Довжанський", проросійськими терористами були розстріляні 2 автомобілі Toyota. В одній машині перебував батько дитини, в іншій - сама дівчинка з матір'ю. Батьки загинули, дівчинка була госпіталізована у важкому стані.

Пізніше в мережі з'явився аудіозапис, що підтверджує, що вогонь по автомобілях відкрили бойовики сепаратистських бандформувань.