З'явився аудіозапис, який підтверджує, що саме бойовики розстріляли сім'ю на Луганщині

23:50, 13 травня 2014
Політика
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В Інтернеті з'явився аудіозапис розмов бойовиків, який підтверджує, що саме вони розстріляли сім'ю на Луганщині 9 травня.

Славянск, сепаратисты, блокпост

Запис розміщений на сайті телеканалу ICTV.

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Нагадаємо, біля прикордонного пункту "Должанський"  сталося вбивство – були розстріляні автомобілі, в яких їхали батьки з 10-річною донькою.Дорослі не вижили. Дівчинку відправили до лікарні.

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