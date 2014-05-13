З'явився аудіозапис, який підтверджує, що саме бойовики розстріляли сім'ю на Луганщині
23:50, 13 травня 2014Політика
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В Інтернеті з'явився аудіозапис розмов бойовиків, який підтверджує, що саме вони розстріляли сім'ю на Луганщині 9 травня.
Сім'ю на Луганщині розстріляли бойовики
Запис розміщений на сайті телеканалу ICTV.
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Нагадаємо, біля прикордонного пункту "Должанський" сталося вбивство – були розстріляні автомобілі, в яких їхали батьки з 10-річною донькою.Дорослі не вижили. Дівчинку відправили до лікарні.
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