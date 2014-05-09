У Луганській області розстріляли подружню пару

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

Повідомляється, що сьогодні вночі на 850 км автодороги Київ-Харків у районі с.Ново-Боровиці, в 15 км від КПП "Довжанський" були виявлено 2 автомобіля Toyota FJ Cruiser з безліччю кульових отворів. В одній машині знаходився труп чоловіка, в іншій - труп жінки і поранена 10-ти річна дівчинка, яка госпіталізована у важкому стані.

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За свідченнями очевидців, машини не зупинилися на вимогу бойовиків, які влаштували на дорозі блок-пост, і було обстріляно з автоматичної зброї.