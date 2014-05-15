В ЦВК підтвердили інформацію про захоплення окружкому у Красному Лучі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив під час прес-конференції.

"Ми отримали таку інформацію. Попереджено працівників правоохоронних органів. У даній ситуації ми можемо озвучити цю інформацію на широкий загал, повідомити про події, які відбулись і попередити працівників правоохоронних органів",- сказав Магера.

На запитання, що саме вимагають люди, які увірвались до приміщення окружкому в Красному Лучі, заступник голови ЦВК відповів: "Коли заходять озброєні люди до приміщення ОВК, вони не лише цікавляться паперовими документами, а й системою "Вибори", приміщенням, де знаходиться системний адміністратор, досить часто вилучають відповідну техніку, яка знаходиться у приміщенні ОВК".

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За його словами, у східних областях зафіксовано факти, коли до органів ведення Державного реєстру також заходять озброєні люди і вилучають техніку.

"При чому вилучають з техніки такі елементи, про існування яких відомо лише фахівцям. Тобто я можу припустити, що така інформація надається за наведенням осіб, які працюють у відповідних органах", - сказав Магера.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що окружну виборчу комісію № 109 у Красному Лучі намагаються захопити озброєні козаки.