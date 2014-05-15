Озброєні донські козаки захоплюють виборчком у Красному Лучі

Про це повідомив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко на своїй сторінці в Facebook.

"Прямо зараз озброєні автоматами козаки захоплюють ОВК 109 у Красному Лучі. Вони вимагають припинення підготовки комісії до виборів президента ", - написав він.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв про те, що загін донських козаків під проводом отамана-русофіла - Миколи Козыцина прибув в Дебальцеве.