Українські патріоти взяли під контроль один із районів Донеччини

Великоновосілківський район Донецької області взято під контроль народним ополченням і батальйоном "Донбас".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко.

Він зазначає, що "Великоновосілківський РВВС узято під контроль, співробітники після проведення профілактичної роботи приведені до повторної присяги на вірність Україні". За його словами, завтра разом з Народним ополченням міліція приступить до несення служби.

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"Начальник міліції втік у невідомому напрямку. Звертаємося до міністра МВС з побажанням задовольнити вимоги місцевих жителів і замінити негідника, який особисто брав участь у зриві українського прапора, на патріота, який користуватиметься довірою городян", - написав Семенченко.

"Збитки, понесені РВВС при штурмі, будуть компенсовані з каси батальйону. Також втікли місцеві депутати від Партії регіонів і голова районної ради по кличці "Шира". Місцевими жителями ці персонажі, як активні сепаратисти, оголошені в розшук. Український прапор піднято на флагштоку біля райради, прапор ДНР пішов на онучі. Завтра, після проведення заходів щодо зміцнення української влади в регіоні ми висуваємося в наступний район Донбасу", - пише він.

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Семенченко також повідомляє, що "за інформацією розвідки так званий батальйон "Схід" висунутий сепаратистами "у звільнений район". З нетерпінням очікуємо цю банду гопників. В місто з них ніхто не увійде", - запевняє командир спецбатальйону.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив про формування з представників Донецького регіону спецбатальйону "Донбас".

Ярош сказав, що не хвилюється, що участь членів "Правого сектора" у спецоперації МВС і СБУ на Донбасі може спровокувати сутички з місцевими жителями.