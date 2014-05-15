Один з лідерів донецьких сепаратистів не очікує визнання світовою спільнотою ДНР

Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

“Держдума РФ підтримала результати референдуму і фактично проголошення Донецької та Луганської народних республік. Чекати нам підтвердження чи визнання світового співтовариства, на жаль, не доводиться, бо навіть не почувши про результати голосування, вони заявили, що не визнають. Але є ж Косово, яке теж ніхто не визнавав у світі. Прецедент є”, - сказав Пушилін.

Читайте такожЛідер донецьких сепаратистів: люди на Донбасі не сприймуть виїзне засідання Ради

Він також наголосив, що у Донецьку відбувся “перший у світі народний референдум без жодних коригувань, вказівок, фінансування”.

За словами Пушиліна, що у день проведення референдуму 11 травня у Донецьку було акредитовано 600 журналістів з усього світу, яким було дозволено скрізь проводити зйомки.

На уточнююче запитання ведучої, чому на дільниці неохоче пускали українських журналістів, він відповів: “Народ не пускав. Якщо я вийду на сцену і скажу, що давайте пускати українських журналістів, бо вони у нас хороші, то мене самого разом з цими журналістами почнуть бити. Я вам чесно та абсолютно відкрито про це кажу”.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Водночас в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що, за даними МВС, 11 травня в так званому “референдумі” в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - трохи більше 32%.

Відповідно до українського законодавства, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США й низка інших країн світу.