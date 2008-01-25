Тимошенко не знає ніяких скандалів, а знає, що Луценко - прекрасний міністр

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Юрій ЛУЦЕНКО є хорошим міністром внутрішніх справ і має далі працювати на цій посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам після відвідування одного зі студентських гуртожитків Києва.

«Я не знаю ніяких політичних скандалів, ніяких спеціальних політичних потасовок, я знаю, що ЛУЦЕНКО - прекрасний міністр внутрішніх справ, і я хочу, щоб він спокійно працював, щоб йому дали працювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокуророві з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і в разі необхідності застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

Сьогодні, 25 січня, було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.