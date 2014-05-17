Активісти кажуть, що Симоненко збрехав про "напад", а з авто депутата стріляли з пістолета

Про це розповів активіст Майдану Олександр, який був присутній на території каналу, звідки виїжджав Симоненко, розповів свою версію події, повідомляє Українська правда.

Активісти Майдану, які чекали на Симоненка на території каналу, щоб висловити своє невдоволення його діями, зокрема, підтримкою сепаратистів, побачили, як джип політика, намагаючись уникнути активістів, ''їхав по тротуару, виїжджав із заднього двору телевежі, пішоходів розкидав в сторони''.

Вони почали їхати за політиком.

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''(Симоненко) в пробці був змушений зупинитися на вулиці Мельникова. Ми вийшли з машини, а у відповідь відкрилося вікно (машини політика) і в мене вистрілили з травматичного, судячи з усього, пістолета'', - повідомив Олександр.

Після цього джип по зустрічній смузі зник з місця події.

За словами Олександра, авто Симоненка, прочищаючи собі дорогу, відсунуло його автівку, розбивши їй задню частину.

Активісти продовжили переслідування автомобіля і визначили, що лідер Комуністів зник у будівлі на вулиці Шовковичній.

На місце приїхали співробітники ДАІ. У ''цілій і неушкодженій'' автівці Симоненка (в яку, як розповідав політик, нібито кинули пляшку із запальною сумішшю) правоохоронці знайшли відстріляні гільзи, додав Олександр.

Лідер Компартії Петро Симоненко заявив, що в п'ятницю ввечері під час повернення з ефіру на'' Першому національному'', трапилася гонитва і напад на автомобіль, в якому він їхав.

За словами депутата, люди, озброєні битами, побили автомобіль і кинули в машину пляшку із запальною сумішшю.

Як відомо, у п'ятницю ввечері під час дебатів на "Першому національному" Симоненко заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента.