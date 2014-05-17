Главред газети Донецької міськради очолила департамент "ДНР"



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Муніципальної газети.

У повідомленні зазначається, що «сьогодні, 16 травня, на 3- й сесії Верховної Ради Донецької народної республіки було затверджено склад Кабінету міністрів ДНР».

«Відкриття сесії Верховної Ради довелося трохи затримати через те, що в сесійній залі, як розповіли в прес -службі ДНР, невідомі розпилили газ. І все ж таки виконавчу владу було сформовано», - йдеться в повідомленні.

Далі на сайті газети опубліковано обліковий склад Кабінету міністрів «ДНР» і вказано, що Департамент зі зв`язків з громадськістю очолила Олена Володимирівна Блоха, яка є головним редактором муніципальної газети міськради.

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Як повідомляв УНІАН, «Прем`єр -міністром» самопроголошеної Донецької народної республіки під час засідання так званого «уряду ДНР» обрано громадянина Росії Олександра Бородая, «першим віце -прем`єром» обрано одного з лідерів ДНР Андрія Пургіна, а « головою парламенту» - Денис Пушіліна. Ігор Стрєлков - «міністр оборони » , Володимир Підгорний - «міністр економічного розвитку».

У своїй вступній промові Бородай назвав себе особистим другом Стрєлкова.