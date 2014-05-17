Третій круглий стіл нацєдності пройде 21 травня в Черкасах - Кравчук

Третє засідання Всеукраїнського круглого столу національної єдності відбудеться в середу, 21 травня, в Черкасах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання круглого столу в Харкові сказав журналістам його модератор перший президент України Леонід Кравчук.

Він висловив задоволення результатами проведення круглого столу в Харкові, відзначивши його відкритість та наявність представників опозиції та східних регіонів.

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“Задоволений. Ми вдосконалюємо роботу. Цей круглий стіл більш відкритий, більш дискусійний. Були представники від опозиції, від регіонів, від Луганської області, зокрема”, - сказав Кравчук.

Він звернув увагу на те, що у Харкові була озвучена велика кількість дискусійних питань, і “все це буде оцінено, взято до опрацювання документів”.

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Кравчук зазначив, що під час харківського круглого столу також була звернута увага на два документи, підготовлені за результатами київського круглого столу: проект змін до Конституції і закони щодо децентралізації влади. Перший президент також відзначив позитивний момент в тому, що за результатами харківського круглого столу взятий до уваги меморандум про взаємопорозуміння, який запропонував депутат і бізнесмен Вадим Новинський.