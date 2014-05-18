Стрєлков у розпачі: його «підлеглі» не з київською «хунтою» воюють, а грабують інкасаторів – Філатов

Про це Gordonua.com заявив заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, бізнесмен Борис Філатов.

«Якщо ви подивитеся на біографію Стрєлкова, він щиро впевнений, що бореться на сході України за перемогу так званого «руського світу». Він брав участь у придністровському конфлікті, в боснійському, добровільно їздив до Чечні. Ця людина живе у своєму ілюзорному світі і раптом зіткнулася з донбаськими реаліями. Тобто ідеалістична мотивація російського фашиста зіткнулася з приземленими бажаннями його підлеглих грабувати ювелірні магазини і викрадати автомобілі. Стрєлков роздає з такими зусиллями захоплену зброю, а «ополченці» замість того, щоб направити його проти ”хунти”, воліють стріляти в інкасаторів і підприємців», - сказав Філатов.

Бізнесмен і чиновник переконаний, що у відеозверненні Стрєлкова не варто шукати каверзи, це дійсно відчайдушний заклик про допомогу.

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«Я майже впевнений , що Стрєлков абсолютно щирий у своєму подивуванні, чому «пригноблені жителі південного сходу» не хочуть йти визвольним походом на Київ і гинути за вигадану Путіним Новоросію», - зазначив Філатов.

За його словами зараз близько тисячі «ополченців» на чолі зі Стрєлковим окопалися в Слов`янську. Частина населення їх дійсно підтримує, а частина - ні .

«Мені очевидці особисто розповідали, як «ополченці» скаржилися на відсутність цукру: мовляв, чаю не з чим випити. Красномовний факт. Ви можете собі уявити, щоб на київському Майдані не було цукру?» - запитав Філатов.

Як повідомляв УНІАН, в суботу Стрєлков (за іншими даними Гиркін , офіцер ГРУ РФ) записав відеозвернення, в якому поскаржився , що жителі Донбасу не хочуть воювати з українськими військовими.

«Я не очікував , що на всю область не знайдеться і тисячі чоловіків, готових захищати свій край», - поскаржився Стрєлков.